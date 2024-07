OM ‍: Un milliardaire va signer un chèque XXL

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt n'a pas l'intention de vendre l'OM, mais l'homme d'affaires américain peut compter sur le soutien d'un partenaire très fiable et à même d'aider le club phocéen sur le plan financier.

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria peuvent se frotter les mains, sauf énorme surprise, ils vont bientôt pouvoir officialiser la prolongation du contrat qui lie CMA CGM, la société détenue par Rodolphe Saadé, et l'OM. En effet, selon Mathieu Grégoire, la compagnie de transport maritime, qui avait remplacé au pied levé le sponsor maillot principal l'an dernier, va renouveler son contrat avec le club phocéen, et cela, jusqu'en 2027. Et cela alors que le clan Saadé fait également beaucoup pour OM Fondation. Mais cette prolongation du contrat pour être le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille pourrait ne pas être le seul gros investissement fait par le patron de CMA CGM, qui possède également La Provence et vient de racheter le groupe RMC-BFM.

Bientôt le Vélodrome CMA-CGM à Marseille ?

En effet, notre confrère du quotidien sportif révèle que la société basée à Marseille pourrait succéder à Orange dans le cadre du contrat de naming du Vélodrome. Orange a signé jusqu'en 2026 pour associer son nom au stade où évolue l'OM, et il se pourrait bien que CMA CGM lui succède pour les dix années suivantes. De quoi confirmer l'implication de plus en plus fort de Rodolphe Saadé dans l'Olympique de Marseille, même si régulièrement la société de transport fait savoir qu'il n'est pas du tout question qu'il rachète l'OM quand Frank McCourt décidera de s'en séparer. De quoi laisser la place à toutes les théories.