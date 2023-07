OM ‍: Un mercato de feu arrive, Marcelino prévient tout le monde

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déjà très actif depuis le début du mercato, l’OM n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Marcelino attend encore des renforts en attaque et en défense avant le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Pablo Longoria et Javier Ribalta ont d’ores et déjà effectué un très gros travail en ce début de mercato à l'Olympique de Marseille en recrutant Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Un mercato de luxe avec quatre joueurs ayant une expérience de la Ligue des Champions ou au minimum de l’Europa League en ce qui concerne Ismaïla Sarr. Quatre titulaires en puissance, de quoi ravir le nouvel entraîneur Marcelino à l’approche du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions le 8 ou 9 août prochain.

Premiers pas pour 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 @Marcelino 🔵⚪️ pic.twitter.com/eMdBiPaIeD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 5, 2023

Dans un entretien accordé à La Provence, l’ex-entraîneur de Bilbao et du FC Valence a fait part de son enthousiasme devant les recrues olympiennes de l’été. Mais pour Marcelino, le mercato est loin d’être terminé. Et pour cause, le coach espagnol a fait savoir que selon lui, l’OM devait encore recruter à quelques postes bien précis. Un renfort au poste d’ailier gauche est notamment attendu après le transfert d’Ismaïla Sarr, qui devrait lui évoluer à droite. Dans le secteur défensif, Marcelino espère également pouvoir faire jouer la concurrence avec un ou deux latéraux afin de titiller Clauss et Renan Lodi.

Marcelino annonce que le mercato de l'OM n'est pas terminé

« On a besoin d’un joueur à gauche (en attaque), on cherche des solutions à ce poste. C’est évident qu’il nous faut des joueurs derrière et devant. On est dans ce processus. Il y a deux données : ces tours de Ligue des Champions et le mercato qui se termine le 31 août. On va essayer d’être bons dès le 8 août et d’avoir un effectif suffisamment sérieux le 31 août pour toute la saison. Nous, on veut être compétitifs à tous les matchs, on veut tous les gagner. Pour ça, il faut 18, 19, 20 joueurs de champ de très haut niveau pour y parvenir » a prévenu le coach de l'OM avant de conclure.

Le travail continue pour nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 avant le3️⃣ème match de préparation sous les ordres du coach @Marcelino ! 💪⚽️ #OMRKC pic.twitter.com/LcNWmXiFxw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 25, 2023

« Il y a des joueurs qui sont là aujourd’hui qui pourraient nous quitter, et d’autres pourraient arriver. Dans la grande majorité des clubs européens, les effectifs évoluent jusqu’à la fin du mercato. Ce sera notre cas » a prévenu Marcelino, qui saura donc se montrer patient à l’égard de sa direction en ce qui concerne le timing des futures recrues. On sait par exemple que le dossier Iliman Ndiaye est parti pour durer un moment, l’attaquant de Sheffield United ayant la volonté de rejoindre l’OM… qui n’est toutefois pas enclin à payer les 20 millions d’euros réclamés par le club promu en Premier League pour le moment. Quoi qu’il en soit, Marcelino l’a promis : le mercato est loin d’être terminé à Marseille, pour le plus grand bonheur des supporters.