OM : Un mercato à deux balles, ça peut rapporter gros

Dans : OM, Mercato.

Limité financièrement pour cet été, l’Olympique de Marseille va devoir trouver des plans en béton pour se renforcer.

Les coups à la Luiz Gustavo ou à la Kevin Strootman, sans parler des dépenses pour faire revenir Steve Mandanda ou Adil Rami, sont à ranger définitivement aux oubliettes. Il faudra désormais jouer malin, ce qui n’a pas toujours été le point fort d’Andoni Zubizarreta jusqu’à présent. Il vaudrait mieux se tourner vers ce qui a été fait les années précédentes, et les très jolis coups que représentent par exemple les acquisitions de Zambo-Anguissa, Sakai ou Sarr par le passé. C’est le conseil prodigué par Nabil Djellit.

« Est-ce impossible que l’OM réussisse son mercato ? Je suis d’accord sur les réserves et les inquiétudes au sujet du mercato de Marseille. Mais entre « impossible » et « difficile », il y a quand même une marge. Il y a une nuance à apporter. Car historiquement, les meilleurs coups effectués par Marseille au mercato, ce sont des joueurs achetés peu chers. C’est pour cela que Zubizarreta va être attendu car il va falloir être malin, solliciter des prêts, etc. Je vais le juger sur ce qu’il va se passer cet été. Je ne crois pas que ce soit mission impossible de réaliser un bon mercato. Regardez, il y a deux ou trois ans, ils prennent Sakaï pour zéro euro et Sarr pour 2 ME. Je ne dis pas qu’ils vont réussir les mêmes coups, mais penser que tout repose sur l’enveloppe mercato, c’est faux », a souligné le journaliste de France Football, persuadé que le changement de coach et quelques bonnes pioches pourront relancer l’OM la saison prochaine. Suffisant pour atteindre le podium ?