OM : Un indice de plus pousse Benedetto vers Marseille

Mardi soir, la presse argentine était unanime : un accord a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Boca Junior pour le transfert de Dario Benedetto. L’Argentin de 29 ans est attendu en fin de semaine aux Etats-Unis, où le groupe phocéen est en stage. Et si pour l’heure, aucune annonce officielle n’a été faite, cela ne devrait tarder. D’autant que du côté de Boca Juniors, on a déjà identifié le successeur de Dario Benedetto, selon les informations du journal Sport.

Le média espagnol rapporte effectivement que le club de Buenos Aires a accéléré au cours des dernières heures pour s’offrir Mauro Boselli, 34 ans. Buteur des Corinthians, celui qui est également passé par Palerme ou le Genoa est sur le point de retrouver Boca Juniors, un club dans lequel il a évolué au milieu des années 2000. Un indice de plus, si cela était nécessaire, que Dario Benedetto va s’engager avec l’Olympique de Marseille.