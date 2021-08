OM : Un incroyable retour au mercato ?

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a terminé de la plus belle des façons sa phase de préparation en battant Villarreal (2-1). Mais à une semaine du début de saison, Pablo Longoria a reconnu que le mercato n'était pas terminé.

Pablo Longoria était un président heureux samedi soir puisque le retour des supporters au Vélodrome a été célébré par une belle victoire de l’équipe de Jorge Sampaoli. Maintenant, le patron de l’Olympique de Marseille sait qu’il ne sera jugé que sur les « vrais » résultats de l’OM en compétition. Et c’est pour cela qu’il n’a nullement l’intention de baisser de rythme dans son mercato, même s’il lui faut vendre des joueurs, ce qui n’est pas facile cet été. Sur Canal+, Pablo Longoria a cependant été très clair. « Est-ce que notre mercato est terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert », a prévenu le dirigeant marseillais.

Et ce dimanche, c’est du côté de l’Ecosse que les regards se tournent. En effet, le site The Celtic Star, spécialisé sur le club de Glasgow, affirme qu’Olivier Ntcham, prêté la saison passée à l’Olympique de Marseille avec une option d’achat, et qui n’avait pas été conservé, pourrait finalement revenir à l’OM. Alors que le nom du joueur français du Celtic avait circulé du côté de l’AEK Athènes, Ntcham n’était pas avec ses coéquipiers samedi pour le match contre Hearts, à l’occasion de la reprise du championnat d’Ecosse. En fait, le milieu de terrain était dans les tribunes VIP du Vélodrome pour suivre la rencontre OM-Villarreal. Même si l’agent d’Olivier Ntcham a déclaré récemment qu’il ne voyait pas ce dernier partir du Celtic à un an de la fin de son contrat, le site écossais affirme que retour du joueur de 25 ans à Marseille ne serait pas impossible si un accord financier est trouvé entre les deux clubs.