OM : Un improbable intérêt pour un mystérieux Tunisien

Dans : OM, Mercato.

A la recherche d’au moins un joueur dans le couloir gauche, l’Olympique de Marseille pense à relancer un ancien grand espoir oublié.

ESPN annonce que plusieurs formations pistent actuellement Youssef Msakni, qui a manqué la Coupe du monde avec la Tunisie en raison d’une blessure au genou. A 27 ans, il avait connu un premier tournant dans sa carrière en 2012 lorsque, courtisé par plusieurs clubs français dont le PSG et Monaco, il avait finalement choisi de s’engager au Qatar. S’il continue de marquer des buts dans le championnat qatari, sa valeur a néanmoins beaucoup baissé.

Mais selon ESPN, les dirigeants marseillais l’ont mis en bonne place dans leur liste, alors que Tottenham et Arsenal le surveillent également. Un pari qui serait tout de même osé pour un joueur qui n’a toujours pas joué en Europe, et se remet d’une opération du genou. Néanmoins, son talent, son potentiel et sa polyvalence lui ouvrent encore certaines portes, alors qu’il est sous contrat avec Al Duhail jusqu’en 2021.