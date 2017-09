Dans : OM, PSG, Mercato, Bundesliga.

Un temps sur le départ du côté du Borussia Dortmund lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang n'a jamais pensé à l'Olympique de Marseille.

Depuis plusieurs semaines, le fameux Champions Project de Frank McCourt a du plomb dans l'aile à Marseille. À cause d'un mercato mitigé et d'un début de saison compliqué, avec notamment la claque reçue contre Monaco en août (6-1), l'OM n'a déjà plus le vent en poupe. Et ce n'est pas Pierre-Emerick Aubameyang qui dira le contraire, l'international gabonais avouant que le projet phocéen n'est pas si alléchant que cela vu de l'extérieur.

« Je n'ai eu aucun contact avec l'OM. Concernant Marseille, c’est un club historique et forcément ça peut intéresser. À titre personnel, je ne suis pas trop sûr de leur projet, mais ce n’est qu’un avis. S’ils veulent viser le titre et une place au soleil sur la scène européenne, il va falloir faire un peu mieux. Si on prend la différence, alors certes Paris a déployé énormément de moyens, mais bon quelque part ils ont montré qu’ils voulaient gagner », a lancé, sur les ondes de RMC, Aubameyang, qui juge donc que le projet de l'OM est à des années-lumière derrière celui du PSG, traduit cet été par les arrivées de Neymar et de Mbappé alors que Marseille a recruté Germain et Mitroglou.