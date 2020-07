OM : Un fan du PSG embauché, Eyraud reçoit un drôle de soutien

Dans : OM.

Supporter du Paris Saint-Germain, le nouveau directeur général délégué Hugues Ouvrard a reçu un accueil hostile à l’Olympique de Marseille. Ce que Jérôme Rothen ne comprend pas.

La nouvelle aventure d’Hugues Ouvrard à l’Olympique de Marseille ne pouvait pas plus mal débuter. A peine nommé, le « Head of Business » a pris une vague de critiques sur les réseaux sociaux, où les supporters ont trouvé d’anciens tweets du dirigeant qui soutient le Paris Saint-Germain. En colère, certains ont même menacé le directeur général délégué de mort avec des tags sur les murs de la Commanderie. Une polémique excessive pour Jérôme Rothen, qui estime que l’ancien d’OM TV n’a pas à supporter les Marseillais.

« Les tweets d’Ouvrard montrent qu’il est supporter du PSG. C’est sûr que c’est mal vu du côté de la Canebière. Mais il ne faut pas tout mélanger, a réagi l’ex-Parisien sur RMC. Je défends le sportif, cette rivalité entre l’OM et le PSG existe, la L1 en a besoin. Mais ça concerne les hommes de terrain. Lui, il est là pour faire du business. Cette personne-là, son titre n’a rien à voir avec le terrain. Il faut faire confiance au président Eyraud. Il s’est trompé, il a fait des erreurs financières, le club va très mal à cause de lui, donc il veut rectifier le tir. Et il a bien raison. Il veut s’entourer de personnes très compétentes. J’imagine qu’il a beaucoup de certitudes sur cette personne-là. »

Rothen défend Eyraud

« Mais ce n’est pas pour autant qu’Ouvrard doit être un acharné de l’OM. On ne lui demande pas ça, on veut juste qu’il soit performant au niveau du business pour l’OM. En plus, il a déjà travaillé à l’OM au début de sa carrière. J’espère qu’il arrivera à faire ses preuves. Tu n’es pas obligé d’être supporter du club pour occuper ce poste-là. Si Eyraud avait pu mettre quelqu’un de Marseille sur ce poste-là, il l’aurait fait. Mais il n’a peut-être pas trouvé cette personne… Il estime qu’Ouvrard a toutes les compétences requises pour permettre à l’OM de se remettre dans le droit chemin économiquement », a expliqué le consultant, qui serait peut-être moins compréhensif si le PSG prenait une décision similaire.