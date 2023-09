OM ‍: Un entraineur à Marseille cette semaine, Longoria est bouillant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Christophe Galtier, l’OM aimerait être fixé cette semaine au sujet de son nouvel entraîneur alors que le club phocéen prépare deux matchs délicats face à Monaco en Ligue 1 et Brighton en Europa League.

Plus d’une semaine après la démission de Marcelino, l’heure est à la reconstruction à l’Olympique de Marseille. En retrait il y a quelques jours, Pablo Longoria est de retour aux affaires et sa mission n°1 est de trouver un nouvel entraîneur. Lundi, on apprenait de la part de RMC, dont les informations ont été confirmées par L’Equipe, que Christophe Galtier était l’une des pistes privilégiées par l’état-major de l’Olympique de Marseille. Libre depuis la fin de son expérience au Paris Saint-Germain en juin, le technicien français de 57 ans est une option sérieusement étudiée par les dirigeants olympiens malgré les risques qu’elle comporte.

Pablo Longoria veut aller vite

A en croire les informations de L’Equipe, Pablo Longoria veut en tout cas aller très vite pour nommer son futur entraîneur. Et pour cause, la situation actuelle avec l’intérimaire Jacques Abardonado ne peut pas durer trop longtemps. Malgré un bon match à Amsterdam en Ligue Europa, le vestiaire a déjà de gros doutes sur les capacités tactiques de l’entraîneur intérimaire de l’OM. Le dispositif utilisé contre le PSG au Parc des Princes dimanche soir a surpris les joueurs.

Galtier à l'OM, des Ultras prêts à dire oui https://t.co/gdoFOkGU3D — Foot01.com (@Foot01_com) September 25, 2023

« Quel message a-t-on envoyé à Luis Enrique ? Mets tous tes joueurs offensifs, ne t'inquiète pas, nous, on n'a pas envie d'attaquer... » pestait un cadre du vestiaire de l’OM après la déroute au Parc des Princes. A moins d’une semaine d’un déplacement plus que périlleux sur la pelouse de Monaco, l’heure est donc à l’urgence pour Pablo Longoria, qui sait qu’il doit trancher très vite la question du nouveau coach. A cette heure, Christophe Galtier est bien l’option n°1 du board.

Christophe Galtier coche toutes les cases, mais...

Son profil plait à tous les dirigeants du club car il coche toutes les cases. Il connait la Ligue 1, le contexte marseillais… et a un palmarès. Le principal écueil reste son procès en décembre prochain pour harcèlement moral et discrimination lors de son passage à Nice. Sans cet obstacle judiciaire, Christophe Galtier serait peut-être déjà sur le banc de l’OM. Pour relancer son club, Pablo Longoria doit prendre des risques et pourrait passer outre cette considération extra sportive en nommant l’ex-coach du PSG sur le banc marseillais dans les jours à venir… peut-être avant samedi soir et le déplacement en Principauté.