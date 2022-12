OM : Un élu crache sur Payet et son hygiène de vie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli à l’OM la saison dernière, Dimitri Payet est désormais un joker avec Igor Tudor.

Décisif face à l’AS Monaco lors du dernier match avant la Coupe du monde, Dimitri Payet aura peut-être plus de temps de jeu lors de la seconde partie de saison. Et pour cause, Amine Harit s’est gravement blessé au genou tandis que Gerson est toujours en instance de départ. Des éléments favorables pour Dimitri Payet, appelé à jouer un rôle majeur à l'Olympique de Marseille lors de la seconde partie de saison. Il faudra néanmoins un grand Payet pour convaincre Igor Tudor, pas totalement fan du style de jeu du Réunionnais et de sa condition physique parfois douteuse. Ce n’est pas le seul puisque dans une interview accordée à Football Club de Marseille, le maire des 2e et 3e arrondissement de Marseille n’a pas été tendre avec le vice-capitaine de l’OM. En effet, Anthony Krehmeier attend beaucoup plus d’un joueur si magique mais qui a malheureusement parfois manqué de professionnalisme durant sa carrière, y compris à Marseille.

Dimitri Payet encore critiqué sur sa forme

« Objectivement, sur Payet, sa condition physique laisse à désirer. Je ne comprends pas comment il peut arriver à toutes les intersaisons avec cinq, six kilos de trop quoi. A chaque fois qu’il part en vacances, il met un mois et demi pour reprendre derrière. Souvent c’était en décembre quand il y avait des grosses coupures ou il revenait il n’y arrivait pas, le mois de janvier c’est compliqué pour lui. Là cette année il n’a pas repris mais j’ai l’impression qu’il est encore un peu en surpoids. Je le vois titulaire un match contre Francfort ou deux. Vous avez vu Gerson et Payet contre Francfort ? C’est le match le plus pourri de l’année. C’est une honte. C’est du sabordage, ils ont marché tout le long. On se contente de peu quand même : on se contente de Payet quand il court et quand il marche et Harit qui fait un peu des grigri. Moi je trouve que Payet à 37 ans il devrait avoir une hygiène de vie… » a pesté Anthony Krehmeier, qui espère avoir tort et s’incliner devant Dimitri Payet lors de la seconde partie de saison. Il faudra bien cela pour compenser l’absence d’Amine Harit, lequel était un titulaire indiscutable de l’OM depuis le mois d’août.