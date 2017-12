OM : Un jeune de 13 ans signe pour cinq ans !

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille ne perd pas de temps avec les joueurs prometteurs de la région. Ainsi, Var Matin révèle que le club provençal a effectué un recrutement en toute discrétion la semaine dernière, à la mi-temps du match entre Marseille et Troyes. Le président Jacques-Henri Eyraud était présent pour officialiser la signature de Romain Da Silva. Il s’agit d’un élément très prometteur qui évolue à l’AS Maximoise, et était courtisé par de nombreux clubs professionnels. Il terminera sa préformation du côté de Sainte-Maxime et rejoindra dans deux ans le centre de formation de l’Olympique de Marseille.

« Je rêve bien sûr de devenir professionnel, tout en sachant pertinemment qu’il y a beaucoup de candidats mais très peu d’élus. À moi de faire le nécessaire sur le terrain sans pour autant délaisser mes études », a livré le jeune futur olympien, qui s’est engagé pour cinq saisons en faveur de son club de cœur, dont il a reçu le maillot floqué à son nom.