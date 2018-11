OM : Un dossier espagnol à un prix fracassant relancé au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Il y a un peu plus d’un an, l’Olympique de Marseille avait creusé la piste menant à Sergi Enrich, dans le but de remplacer Bafétimbi Gomis.

Finalement, le club phocéen n’avait pas misé sur l’attaquant d’Eibar, préférant engager rapidement Valère Germain, puis Kostas Mitroglou fin août. Preuve que tout ne s’est pas passé comme prévu avec les attaquants recrutés, l’Olympique de Marseille aurait relancé la piste de l’attaquant de 28 ans, selon les informations obtenues par El Gol Digital. Le club phocéen aimerait même s’attacher les services de Sergi Enrich… gratuitement.

Effectivement, l’attaquant espagnol est en fin de contrat en juin prochain, et le club d’Eibar n’a toujours pas réussi à le prolonger. Pourtant, ce n’est pas la volonté des Armeros qui manquent, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Du coup, Marseille (mais également le Bétis Séville) surveillent la situation avec attention, en espérant que le joueur n’est pas encore prolongé en janvier prochain. Car c’est à partir de ce moment-là que Sergi Enrich sera autorisé à négocier avec les clubs de son choix pour son avenir. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille entamera réellement des démarches, ou si Andoni Zubizarreta suit simplement ce dossier au milieu de plusieurs autres…