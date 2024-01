OM ‍: Un dirigeant de plus fait ses valises

Moins de trois ans après avoir rejoint l'OM, Pedro Iriondo, membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement, quitte ses fonctions. Un départ de plus dans l'entourage de Pablo Longoria.

« L’Olympique de Marseille annonce le départ de Pedro Iriondo, membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement. Arrivé en 2021 à l’Olympique de Marseille, Pedro Iriondo quitte le club après avoir notamment contribué à la mise en place de projets stratégiques et structurants, à la création du programme Treizième Homme, ou œuvré au développement de la section féminine. Par le biais de son Président, Pablo Longoria, l’OM tient à remercier Pedro pour son travail et son investissement et lui souhaite bonne chance dans la suite de sa carrière », indique le club phocéen dans un bref communiqué publié ce samedi soir.