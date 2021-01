OM : Un départ en Premier League ? Sanson devra attendre

Dans : OM.

Annoncé en Premier League, Morgan Sanson n'a fait l'objet d'aucune offre officielle pour le moment selon l'Olympique de Marseille.

Recruté en provenance de Montpellier en 2017 pour une dizaine de millions d'euros, Morgan Sanson s'est vite imposé comme un joueur très utilisé de l'effectif marseillais. Le milieu de terrain a même disputé 50 matchs lors de la saison 2017-2018. Moins utilisé l'an dernier, l'ancien Montpelliérain a été titulaire à 9 reprises cette saison en Ligue 1. Profil « box-to-box » avec un gros coffre physique, le joueur de 26 ans dispose d'une belle cote en Angleterre. Lors de chaque mercato, l'intérêt de clubs anglais est évoqué. Lors de l'avant-match face à Nîmes, le directeur sportif de l'OM, Pablo Longoria s'est exprimé au micro de Telefoot sur l'éventuelle arrivée d'Arkadiusz Milik. Mais également sur la possibilité d'un départ de Morgan Sanson vers la Premier League.

« Pour le moment, dans tous les Mercato de l'OM que j'ai suivi, on parle toujours de Morgan Sanson. C'est normal, car c'est un très bon joueur, il a une belle cote sur le marché. Mais il faut attendre quelque chose de concret. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs » a expliqué le dirigeant. À la fin du match perdu contre Nîmes, André Villas-Boas a également nié avoir reçu une offre pour son joueur, tout en confirmant néanmoins qu'un intérêt existait Outre-Manche. Lié avec l'OM jusqu'en juin 2022, le numéro 8 olympien ne sera probablement pas retenu. Disposant d'une belle valeur marchande, il pourrait permettre à l'OM de financer la venue d'Arkadiusz Milik. En Premier League, Arsenal, Newcastle, West Ham et Wolverhampton sont intéressés par le profil du Français. Mais c'est bien Aston Villa qui tient la corde, et qui s'apprêterait à faire une belle offre aux dirigeants marseillais.