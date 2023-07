Alexis Sanchez, 24h pour dire oui à l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier Alexis Sanchez n'avance pas même si l'Olympique de Marseille a toujours le contact avec l'agent de l'attaquant chilien. Mais désormais le temps presse, car l'OM reprend l'entraînement lundi.

Les jours passent et cela ne doit pas rassurer les supporters marseillais. Libre depuis samedi, Alexis Sanchez n'a pas signé de nouveau contrat, mais les prochains jours devraient être décisifs pour l'avenir du buteur chilien. Son contrat d'une saison n'ayant pas été renouvelé, malgré de très très longues négociations entre Pablo Longoria et l'agent d'El Nino Maravilla, le constat est là, Alexis Sanchez n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille.

Alexis Sanchez absent à la reprise de l'entraînement

Ce lundi, lorsque les joueurs phocéens vont retrouver le chemin de la Commanderie, et découvrir Marcelino, la place de celui qui a marqué 11 buts en Ligue 1 sera libre dans le vestiaire marseillais L'espoir est encore là, mais il devient de plus en plus mince au fil du temps qui passe, comme le confirme L'Equipe. Les prochains jours pourraient être décisifs dans un sens comme dans l'autre concernant Alexis Sanchez. Ce dimanche, le quotidien sportif confirme que des discussions étaient toujours en cours ces dernières heures entre Javier Ribalta, l'éminence grise de Longoria, et Fernando Felicevich, l'agent d'Alexis Sanchez.

Mais Mélisande Gomez confirme également qu'aucun accord n'est trouvé et que chaque heure qui passe éloigne le joueur de 34 ans de l'Olympique de Marseille. Cependant, l'espoir existera toujours tant qu'Alexis Sanchez n'aura pas signé dans un autre club, l'attaquant chilien n'ayant pas l'intention de prendre sa retraite. Tournant toujours le dos aux offres de l'Arabie Saoudite, l'idole du Vélodrome ne referme pas totalement la porte à l'Olympique de Marseille, où une hausse salariale lui est proposée, mais il n'est visiblement pas très pressé de s'engager. Alexis Sanchez est à l'écoute du marché, et cela n'est forcément pas une très bonne nouvelle pour l'OM.