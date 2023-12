OM ‍: Un défenseur de Madrid à Marseille, c'est chaud ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Gennaro Gattuso a fixé les grandes priorités du mercato hivernal en concertation avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia. L’objectif n°1 de l’OM est de recruter un latéral gauche afin de concurrencer Renan Lodi.

Le mercato hivernal ne devrait pas être synonyme de gros bouleversements à l’Olympique de Marseille en ce mois de janvier. Quelques réajustements sont toutefois à prévoir au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso. L’entraîneur italien est globalement satisfait du groupe dont il dispose, mais il aimerait une ou deux cartouches supplémentaires pour la seconde partie de saison. L’une des priorités de l’ancien entraîneur de l’AC Milan est le recrutement d’un latéral gauche. L’OM est globalement satisfait de sa recrue Renan Lodi à ce poste, mais l’international brésilien n’a aucune concurrence dans la cité phocéenne.

ℹ️@LaTribuneOM



➡️L'OM s'est renseigné sur la situation de Javi Galan🇪🇸 ( ArG Atlético Madrid ). Le Betis est aussi intéressé par le joueur qui souhaite obtenir du temps de jeu.



➡️L'OM voudrait un prêt avec OA mais le Betis est en avance sur ce dossier.#TeamOM #MercatOM #OM pic.twitter.com/1k5FEjVzRl — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) December 28, 2023

Amir Murillo a dépanné à gauche, mais le Panaméen, très bon depuis le début de la saison, est plus performant à droite où il peut doubler le poste de Jonathan Clauss. L’objectif de Marseille est donc de recruter un latéral gauche remplaçant, plus jeune que Renan Lodi et capable de le titiller au cours de la seconde partie de saison. A en croire les informations du compte insider La Tribune OM, un joueur a tapé dans l’œil de l’état-major de l’Olympique de Marseille. Il s’agit de Javi Galan, latéral gauche de 29 ans évoluant à l’Atlético de Madrid.

Javi Galan entre l'OM et le Bétis Séville ?

Peu utilisé par Diego Simeone depuis le début de la saison, l’ancien défenseur du Celta Vigo a néanmoins une très belle cote en Europe. Explosif et à l’aise techniquement, il coche toutes les cases aux yeux du board marseillais, qui aimerait le récupérer sous la forme d’un prêt. L’OM va néanmoins devoir se défaire d’une rude concurrence en Espagne, où Javi Galan est très apprécié. Le Bétis Séville est notamment sur les rangs pour recruter le défenseur de l’Atlético de Madrid. Le club andalou souhaite lui aussi récupérer Javi Galan en prêt et dispose d’une longueur d’avance sur Marseille à ce stade des négociations. Le mercato hivernal est toutefois encore long et nul doute que Pablo Longoria saura mettre à profit ses excellentes relations avec l’Atlético, après les transferts de Kondogbia ou encore de Renan Lodi, pour se mettre en position de force dans ce dossier hivernal.