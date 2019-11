OM : Un deal tordu pour enfin faire signer Lihadji

Dans : OM.

Présent au Brésil ces dernières semaines afin de participer à la Coupe du monde U17, Isaac Lihadji est revenu à Marseille avec forcément des ambitions revues à la hausse.

Mais pour le moment, tout est bloqué en ce qui concerne sa situation, lui qui n’a toujours pas signé professionnel au sein de son club formateur. Les discussions ne débouchent sur rien, que ce soit sur le plan financier et sportif, et cela fait craindre le pire à l’OM, qui rêve de voir les jeunes du club se faire leur place dans l’équipe première. Mais selon La Provence, une solution pourrait être trouvée, même si elle risque d’être bancale.

D’un côté, le club phocéen tient à faire les choses dans l’ordre, et ne souhaite pas offrir de temps de jeu à un élément qui pourrait en profiter pour se montrer et faire monter les enchères, ou signer ailleurs en fin de saison. L’OM resterait ferme sur son idée que le jeune Lihadji aurait l’occasion de se montrer en pro dès qu’il signerait le contrat adéquat. En contrepartie, Andoni Zubizarreta aurait cédé sur la durée du contrat, et accepterait de ne faire signer son ailier pour seulement trois ans, ce qui reste relativement court pour un joueur aussi prometteur et forcément déjà très suivi. Mais cet accord où chacun ferait ainsi des efforts permettrait en tout cas de s’approcher d’une signature qui va devenir cruciale, notamment pour le dirigeant espagnol qui a besoin d’annoncer des bonnes nouvelles après les critiques sur son manque d’efficacité.