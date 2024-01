OM ‍: Un deal bouclé, Longoria arrive et chamboule tout

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est très actif en ce mois de janvier sur le marché des transferts. Pablo Longoria se démène notamment pour recruter un nouveau latéral gauche et pourrait piquer Jaouen Hadjam.

Accroché par Strasbourg vendredi soir en Ligue 1, l'OM continue de faire preuve d'irrégularité sur la scène nationale. Gennaro Gattuso doit faire face à de nombreuses absences dues à la Coupe d'Afrique des Nations. L'Italien a peu de solutions à certains postes et le futur départ de Renan Lodi, très certainement à Al-Hilal, devra être compensé. Alors que des accords avec Adrien Truffert et Josh Doig étaient annoncés, les deux joueurs s'éloignent désormais d'une arrivée à l'OM. De ce fait, Pablo Longoria a dû changer son fusil d'épaule et n'est plus très loin de boucler un transfert surprise.

Hadjam, l'OM proche du coup parfait ?

Selon les informations de Ouest France, l'OM est désormais le grand favori pour signer Jaouen Hadjam. Ce dernier était pourtant très proche de s'engager avec le Standard sous forme de prêt avec une option d’achat d’1,5 million d'euros. Mais Pablo Longoria a passé le coup de fil qui change pas mal de choses pour le joueur et Nantes. Un prêt avec option d'achat est en cours de négociations entre les Canaris et l'OM. Liège a apparemment déjà le remplaçant d'Hadjam si ce dernier lui faisait faux bond : Frans Krätzig. Le latéral de 21 ans évolue sous les couleurs du Bayern Munich. Les prochaines heures seront décisives dans ces dossiers et l'OM n'en est donc pas à une surpris près dans ce mercato hivernal. En cas de signature sur la Canebière, Jaouen Hadjam changera de monde et devra très rapidement se mettre au niveau. Cette saison, l'Algérien de 20 ans n'a pris part qu'à 8 rencontres avec le FC Nantes.