OM ‍: Un crime a été commis, Eric Di Meco cherche le coupable

Par Mehdi Lunay

Un an après son transfert à l'OM, Vitinha n'a jamais été aussi loin de valoir les 32 millions d'euros payés par le club phocéen à Braga. Son manque de qualité technique et sa maladresse devant les buts déconcertent Eric Di Meco.

Certains joueurs supportent mal leur transfert surtout quand le prix de celui-ci est démesuré. Vitinha incarne à merveille cette théorie. Le Portugais ne performe pas depuis son arrivée à l'OM. Sa première demi-saison s'était conclue sur un total de 2 buts seulement en Ligue 1. Cela pouvait s'expliquer par une acclimatation tardive à la Ligue 1 et à Marseille. Mais, cette excuse ne tient plus cette saison. Vitinha peine encore avec 3 buts en L1 en 6 mois. Son manque de confiance a été criant et de plus en plus prononcé au fil du temps. Samedi, contre Monaco, il a touché le fond en ratant un but à quelques mètres des cages. L'erreur de trop qui précipite désormais son départ de l'OM.

Qui a eu l'idée folle de miser 32ME sur Vitinha ?

Si les supporters marseillais se réjouissent de cette nouvelle, ils peuvent aussi questionner le choix de Pablo Longoria et de ses équipes. Le niveau très faible montré par Vitinha au cours de l'année écoulée ne justifiait pas que l'on mette plus de 30 millions d'euros pour l'acquérir à Braga. Eric Di Meco a fait ce constat, exigeant sans le dire que les responsables soient sanctionnés pour cette grosse bévue.

« Quand un recrutement est concluant, tout le monde lève le doigt pour dire que c'est grâce à lui. Mais là, il y a quand même quelqu'un à l'OM qui est allé voir jouer Vitinha au Portugal, plusieurs fois, et qui a dit il faut le payer 30M€. Ou 25, 32, on s'en fout. Celui-là, il faut qu'on me donne son nom », a t-il lâché dans l'émission Virage Marseille sur BFM Marseille. Frank McCourt, actionnaire principal de l'OM, se pose sans doute déjà la question.