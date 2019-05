OM : Un contrat de 2 ans attend Villas-Boas à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A moins d’une grosse surprise, le feuilleton concernant l’identité du futur entraîneur de l'OM devrait connaître son épilogue la semaine prochaine.

Et de plus en plus d’indices laissent à penser que le technicien portugais André Villas-Boas sera l’heureux élu. Pour Téléfoot, cela ne fait plus beaucoup de doutes, l’émission dominicale de TF1 précisant même la durée du futur contrat de Villas-Boas à Marseille. Des négociations menées depuis des semaines par Andoni Zubizarreta, lequel a désormais les clés du camion dans la cité phocéenne.

« Le technicien portugais, passé entre autres par Porto, Chelsea, ou encore le Zénith Saint-Pétersbourg, plait aux décideurs marseillais et en particulièrement à Andoni Zubizarreta, le directeur sportif olympien. Les discussions entre les deux hommes se sont intensifiées ces derniers jours. Il présente comme avantage de parler français et d’être libre. Il pourrait s’engager pour un contrat d’une durée de deux ans » explique Téléfoot, pour qui la venue de l’ancien coach du FC Porto à l’Olympique de Marseille est en bonne voie. Par ailleurs, il est précisé que Laurent Blanc est trop cher pour le 5e de Ligue 1 tandis que la piste Gabriel Heinze s’est considérablement refroidie.