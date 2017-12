OM : Un consultant supplie l'OM de recruter un vrai grand attaquant au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Avec Florian Thauvin classé à la 9e place du Top 10 des buteurs de Ligue 1 alors que l'on a joué la moitié du championnat, l'Olympique de Marseille fait un peu pâle figure, d'autant que Valère Germain et Kostas Mitroglou, ses deux renforts du dernier mercato ne sont même pas dans les vingt premiers. Répondant à ButFootballClub sur ce sujet, Denis Balbir estime que les dirigeants de l'OM doivent impérativement renforcer leur équipe dans ce secteur lors du mercato.

Et le consultant de W9 de s'expliquer. « Beaucoup de gens se sont moqués du Champions Project, de la défense un peu lourde, de la méforme de Dimitri Payet qui a connu quelques blessures et eu du mal à revenir, de l’attaque… On n’a pas suffisamment insisté à mon goût sur ce qui a été intéressant : Adil Rami a fait une première partie de saison assez remarquable, Florian Thauvin a éclairé le début marseillais et gagné en régularité, Luiz Gustavo s’est imposé comme le chef d’orchestre de cette équipe… L’équilibre est en passe d’être trouvé (...) Espérons qu’en 2018, l’OM se trouve une carburation offensive plus imposante. Kostas Mitroglou et Valère Germain semblent un peu légers pour le projet et comme Florian Thauvin ne pourra pas faire tout tout seul, il va falloir dénicher un attaquant au Mercato de janvier. Je pense que c’est ce que l’OM va faire », explique Denis Balbir, visiblement convaincu que Frank McCourt va mettre la main à la poche pour offrir cet attaquant que l’Olympique de Marseille a eu tant de mal à trouver lors du dernier mercato d’été.