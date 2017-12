OM : Un clash avec Garcia au mercato ? La réponse de Zubi est cash !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Hommes forts de l’OM depuis le rachat du club par Frank McCourt en octobre 2016, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia sont clairement les deux décideurs du mercato phocéen.

Cet été, l’ancien coach de la Roma et l’ex-directeur sportif du Barça n’ont pas vraiment été d’accord sur tout, notamment au moment de choisir le fameux « grand attaquant ». Néanmoins, la relation entre les deux hommes reste au beau fixe. C’est tout du moins ce qu’a affirmé Andoni Zubizarreta dans les colonnes de La Provence.

« La relation Jacques-Henri, Rudi et moi marche bien. On peut avoir des divergences, mais c'est pareil chez moi avec mon épouse. On travaille ensemble, on prend les décisions ensemble. Chacun peut avoir un point de vue différent. Mais on essaie qu'à la fin la décision soit celle de l'OM même si quand j'arrive à la maison, je peux avoir une interprétation plus personnelle. Dans cet équilibre, je me sens bien, je sais où est ma place. J'apprends la manière dont sont structurés le football français et le club, ce que signifie un président ou un entraîneur en France » a lâché celui qui avait notamment proposé Carlos Bacca ou encore Mariano Diaz à Rudi Garcia cet été, profils que Rudi Garcia avait refusé, ce dernier optant dans le money-time pour Kostas Mitroglou…