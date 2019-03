OM : Un champion du monde à plus de 100 ME, c'était bien tenté

Dans : OM, Mercato, Liga.

Bien doté en ce qui concerne les champions du monde dans son effectif avec Florian Thauvin, Adil Rami et Steve Mandanda, l’Olympique de Marseille est forcément un sujet de discussions à Clairefontaine à chaque rassemblement.

A l’heure où Rudi Garcia préfère faire confiance aux jeunes plutôt qu’à ses cadres expérimentés, le club phocéen travaille aussi sur la saison prochaine, et notamment le changement de sa ligne d’attaque. Il sera compliqué de conserver Mario Balotelli, avec qui les négociations promettent d’être encore une fois compliquées, et la signature d’un joueur offensif de renom fait toujours rêver les supporters. Toutefois, avec le nom d’Antoine Griezmann, cela va au-delà du rêve.

Cela n’a pas empêché Andoni Zubizarreta de tenter sa chance récemment, en apprenant que l’attaquant français se posait des questions sur son avenir à l’Atlético Madrid après l’élimination en Ligue des Champions. Si seuls le Barça ou le PSG semblent en mesure de se payer ses services, que ce soit au niveau du salaire, des ambitions, et de la clause libératoire de son transfert, l’OM s’est rapproché de son entourage dernièrement annonce le quotidien AS. Une prise de contact qui n’est pas allée plus loin. Malgré son amour déjà clamé pour l’ambiance du Vélodrome, Antoine Griezmann n’a pas l’intention de rejoindre un club qui ne fait pas partie des ténors européens, ce qui a mis un terme rapide à cette folle idée.