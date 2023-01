OM : Un buteur recruté cet hiver, Longoria abandonne !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A moins d’une grosse surprise durant ce mois de janvier, l’OM ne recrutera pas de buteur au mercato hivernal.

Après les départs de Luis Suarez et de Gerson ainsi que la blessure d’Amine Harit, les dirigeants de l’Olympique de Marseille cherchent à renforcer l’effectif à la disposition d’Igor Tudor. Il y a encore quelques jours, la tendance était au recrutement d’un milieu offensif et d’un buteur. A en croire les informations de RMC, le plan de Pablo Longoria a changé. En effet, la radio croit savoir que l’OM est davantage dans l’optique de recruter deux milieux offensifs cet hiver. A ce poste, la priorité du club phocéen se nomme Ruslan Malinovskyi, en fin de contrat dans six mois avec l’Atalanta Bergame et qui avait déjà fait l’objet de négociations entre le club italien et Marseille l’été dernier, sans que cela n'aboutisse. Pablo Longoria a réactivé ce dossier et, fort de la vente de Gerson à Flamengo pour près de 15 millions d’euros, il espère cette fois être en mesure de boucler l’affaire.

Deux milieux offensifs à l'OM cet hiver ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

En plus de l’Ukrainien, c’est donc un second milieu offensif que l’Olympique de Marseille envisage de recruter. Un choix qui peut étonner dans la mesure où Alexis Sanchez joue un brin à contre-nature au poste de buteur et que sur le banc, seul Bamba Dieng peut le suppléer à ce poste. Mais en interne, un constat sans appel a été fait par le board de l’OM : il est impossible de trouver un buteur performant à moindre coût en cours de saison au mois de janvier. Par conséquent, le plan est maintenant de recruter un second milieu offensif, un poste où les bonnes affaires sont plus faciles à flairer aux yeux de Pablo Longoria.

Cette nouvelle stratégie s'explique également par le fait que Marseille est maintenant très optimiste dans le dossier de la prolongation de Bamba Dieng, lié à l'OM jusqu'en juin 2024 et qui va faire prochainement l'objet d'un rendez-vous entre les dirigeants marseillais et ses agents. Ce sont donc deux milieux offensifs qui ont de grandes chances de poser leurs valises sur la Canebière cet hiver, ce qui ne va pas faire les affaires de Dimitri Payet et de Cengiz Ünder, titulaires face à Toulouse puis Montpellier et qui ont été plutôt performants. Deux joueurs, tauliers de Jorge Sampaoli à l’époque, qui devraient être confrontés de nouveau à une forte concurrence dans le courant du mois de janvier.