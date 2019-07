OM : Un bon plan en attaque venu de L2, Marseille est dans le coup

Dans : OM, Mercato.

Bien décidé à enfin offrir des recrues à ses supporters, et surtout à son entraineur, l’Olympique de Marseille rêve de boucler un avant-centre et un défenseur central dans les prochains jours. Mais le départ de Lucas Ocampos et la première saison catastrophique de Radonjic obligent aussi les dirigeants à se renouveler sur les ailes. C’est pourquoi l’OM s’intéresse à Bryan Mbeumo, qui sort d’une très solide saison avec Troyes, annonce L’Equipe. L’attaquant de 19 ans vient d’inscrire 10 buts en Ligue 2, et rêve de continuer sa progression à un meilleur niveau.

Sa réussite a provoqué l’intérêt appuyé de Bradford, et le club de D2 anglais a mis une offre de 6,5 ME sur la table. De quoi faire craquer le club aubois, même si le joueur préfère une progression en France. L’espoir est donc toujours là pour l’OM, qui va tout de même devoir faire une proposition digne de ce nom pour s’attacher les services du joueur. Rennes, Nice et Schalke sont est également sur les rangs de cet attaquant qui possède encore trois ans de contrat avec Troyes, mais semble clairement sur le départ cet été.