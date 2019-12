OM : Un bon mercato, et le PSG peut trembler

Dans : OM.

De l’avis général, l’Olympique de Marseille réalise une première partie de saison quasiment parfaite, voire inespérée.

Les Provençaux sont assurés d’être deuxièmes à la trêve, et ont même un petit matelas d’avance sur leurs concurrents. Avec un effectif très peu changé et simplement quelques retouches bien faites, l’espoir est revenu. C’est bien évidemment celui de participer à nouveau à la Ligue des Champions en conservant jusqu’au bout une place sur le podium. De son côté, Vikash Dhorasoo voit encore plus haut, et aimerait que l’OM se renforce avec autant d’aplomb cet hiver, pour s’attaquer à la montagne du PSG. Une ambition qui n’est pourtant pas dans les objectifs déclarés d’André Villas-Boas.



« Ce que j'ai aimé c'est sa communication. Il parle très bien français, puis il n'en a pas fait de trop pour nous séduire, pour séduire ses joueurs. Il est très sincère, très honnête. D'ailleurs je ne comprenais pas pourquoi il était si honnête (lors de ses conférences de presse). On s'est posé la question de savoir s'il avait envie de partir, s'il était seulement de passage à l'OM. Finalement, cela se transforme en succès. Personnellement j'aimerais bien aujourd'hui que le club annonce, peut-être avec quelques joueurs qui arriveraient en janvier, l'envie d'aller titiller un peu le PSG. J'adore ce qu'il fait, c'est vraiment une belle réussite », a confié le candidat aux municipales à Paris, sur La Chaine L’Equipe. Pour le moment, l’OM n’a pas prévu de flamber sur le marché des transferts, le PSG peut donc dormir tranquille…