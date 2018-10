OM : Un avant-centre au mercato, la petite phrase de Rami

Dans : OM, Mercato.

Aucun pépin physique en vue pour Valère Germain et Kostas Mitroglou dimanche dernier, mais pourtant, aucun des deux attaquants n’a été aligné par Rudi Garcia face au Paris Saint-Germain.

Certes, le match était particulier, et l’OM s’attendait à être dominé, alignant donc un milieu de terrain musclé et un roulement pour occuper vaguement le poste central en attaque. Malgré la défaite, les Marseillais ont tenu tête aux Parisiens et si une baisse de régime a été enregistrée en seconde période devant la débauche d’énergie, on ne peut pas dire que le manque d’avant-centre a énormément pénalisé la formation olympienne. Et pour cause, ni Valère Germain, ni Kostas Mitroglou, ne donnent satisfaction cette saison, dans la foulée d’une saison précédente pas convaincante. Après avoir échoué à faire venir Mario Balotelli l’été dernier, l’OM pourrait recruter cet hiver. Un besoin qui se fait en tout cas sentir entre les lignes, comme le prouve cette petite phrase d’Adil Rami dans les colonnes de L’Equipe.

« Avoir quelqu’un de méchant, qui fait peur à la défense, c’est toujours plus important, c’est mieux », a ainsi répondu le champion du monde quand il est interrogé sur un renfort au poste de numéro 9. Les dirigeants marseillais l’ont bien constaté, ni Germain ni Mitroglou ne font trembler les défenses, même si cela ne les empêche pas de rendre service au collectif. Mais pour aller loin cette saison, l’OM a besoin de plus que cela.