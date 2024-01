OM ‍: Un attaquant mystère, Longoria mis sous pression

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est pour le moment discret en ce mercato, avec le seul recrutement de Jean Onana. Mais tout devrait s'accélérer dans les prochains jours, avec même des surprises comme Pablo Longoria les aime pour calmer les nerfs de Gennaro Gattuso.

Malgré des moyens limités, Pablo Longoria continue de s’activer en ce mois de janvier afin d’apporter des renforts à un Gennaro Gattuso qui n’apprécie pas vraiment la tournure de ce mercato. Le président de l’OM travaille sur la piste de deux latéraux à gauche pour compenser le départ de Renan Lodi, mais la finalisation des deals est compliquée. Au milieu de terrain, il y a toujours un trou à combler et la blessure de Geoffrey Kondogbia rappelle la fragilité présente dans ce secteur. Enfin devant, un joueur capable d’animer le jeu est demandé, alors que Joaquin Correa a beaucoup déçu.

La Provence confirme ce mardi que l’OM s’active bien pour trouver le joueur capable de dynamiter les défenses de Ligue 1. Mais pour le moment, comme il sait si bien le faire, Pablo Longoria travaille dans l’ombre et ne laisse passer aucun indice à ce sujet. Néanmoins, le besoin est reconnu et il reste deux semaines pour boucler une opération à ce sujet.

Un prêt tenté pour Reyna de Dortmund

De son côté, L’Equipe confirme la piste menant à Giovanni Reyna, qui semble avoir fait le tour de la question au Borussia Dortmund et ne n'est plus vraiment sur la même longueur d’ondes que ses dirigeants. De quoi favoriser un prêt avec option d’achat pour l'Américain, système dont le président espagnol raffole pour renforcer l’équipe à moindre coûte dans un premier temps. Mais à force de pratiquer le Pablo Longoria show lors du mercato, nul doute que le président de l’OM travaille aussi sur d’autres pistes encore plus discrètes, afin de calmer un Gennaro Gattuso qui sent la pression monter. Surtout que le match nul concédé à domicile face à Strasbourg, et la bouillie de football présentée à cette occasion ne va pas aider à la sérénité au sein des bureaux marseillais en ce mois de janvier.