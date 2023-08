OM ‍: Un attaquant mystère à Marseille, c’est imminent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM cherche encore à se renforcer dans la dernière ligne droite du mercato et le poste d’ailier gauche apparait comme une priorité aux yeux du président Pablo Longoria et de l’entraîneur Marcelino.

Depuis le début de la saison, Marcelino a utilisé Azzedine Ounahi, Amine Harit et le jeune Emran Soglo au poste de milieu gauche à l'Olympique de Marseille. Globalement, les trois joueurs ont plutôt bien dépanné en ayant chacun été décisif au moins une fois lors des deux premières journées de Ligue 1, soit par un but, soit par une passe décisive. Marcelino a toutefois la volonté de recruter un ailier gauche rapide, dribbleur et technique afin d’avoir le pendant de Sarr, plutôt convaincant sur le côté droit malgré un déchet à gommer dans la finition. Ces derniers jours, deux noms ont été évoqués dans la presse, ceux de Wilson Isidor (Lokomotiv Moscou) et de Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen).

Mais selon les informations obtenues par RMC, le futur ailier gauche de l’Olympique de Marseille ne fait pas partie de cette short-list. En effet, la radio dévoile que Marseille a accéléré ces dernières heures pour la venue d’un joueur dont le nom n'a pas encore filtré et pour qui des « négociations actives » sont en cours. Le média indique par ailleurs que l’OM est bien intéressé par Wilson Isidor mais à aucun moment, les dirigeants phocéens ont envisagé de recruter l’attaquant formé à Rennes pour évoluer sur un côté. Dans l’esprit de Pablo Longoria, il s’agit d’un second attaquant axial, au profil plutôt similaire à Iliman Ndiaye et pour l’heure, rien ne dit que Wilson Isidor rejoindra l’OM lors de ce mercato estival.

Un ailier gauche dont le nom n'a pas filtré en approche

En plus d’un ailier gauche, Marseille souhaite s’attacher d’ici la fin de l’été les services d’un latéral droit. Il ne s’agit pas de recruter un titulaire car Jonathan Clauss fait l’unanimité en Provence après un début de saison canon. L’idée est plutôt de recruter une doublure fiable également capable de dépanner sur l’aile gauche au besoin. A ce poste non plus, les noms n’ont pas beaucoup filtré dans la presse. RMC ajoute par ailleurs que l’Olympique de Marseille n’en a pas fini avec les ventes, malgré les départs la semaine dernière de Cengiz Ünder et de Ruslan Malinovskyi. Un milieu de terrain devrait quitter la Canebière d’ici la fin de l’été, probablement Mattéo Guendouzi, courtisé par la Lazio mais pour qui l’OM attend 20 millions d’euros. A ce poste, il y a embouteillage avec Kondogbia, Veretout, Rongier, Gueye et Ounahi et la logique est de se séparer d’un élément avant la clôture du mercato le 1er septembre à minuit. Le mercato de l’OM est donc très loin de nous avoir livré tous ses secrets.