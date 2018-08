ASSE : L'ASSE rigole des rumeurs sur le prix offert à l'OM pour Cabella

Dans : OM, Mercato, ASSE, Ligue 1.

Lundi soir, Yahoo France annonçait un accord de principe entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille concernant le transfert de Rémy Cabella moyennant 7ME plus 2,5ME de bonus. Si le départ de Cabella pour l'OM est imminent, ce dont tout le monde est conscient, et même si les Verts ont rejeté mardi l'idée qu'un accord soit déjà trouvé, les négociations vont clairement dans le bon sens.

Mais, selon Le Progrès, le prix annoncé du transfert du joueur marseillais à l'ASSE semble être assez éloigné de la réalité, et même peu réaliste. « Pour revoir Rémy Cabella dès ce samedi avec le maillot vert, il faudrait que le transfert soit bouclé au plus tard jeudi. L’ASSE et l’OM sont toujours en discussions, alors que les chiffres d’un accord qui circulent sont jugés fantaisistes », explique le quotidien régional. On s'en souvient, l'Olympique de Marseille réclamait au minimum 10ME pour vendre Rémy Cabella, là où les offres de l'AS Saint-Etienne tournaient au maximum autour de 7ME avec les bonus inclus. Si la marge est encore grande, le fait que les deux camps négocient confirme que l'ASSE et l'OM sont disposés à faire un effort. Reste à savoir jusqu'où le curseur peut être poussé par les dirigeants des deux formations, mais à priori les Verts ne feront pas des folies.