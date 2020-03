OM : Un attaquant de Ligue 2 pour la C1, Marseille y croit

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant pour l’été prochain, l’Olympique de Marseille étudie plusieurs pistes. Dont une en provenance de Clermont en Ligue 2.

Un grand attaquant à l’Olympique de Marseille, c’est reparti pour un tour. Comme lors des années précédentes, le club phocéen va tenter d’attirer un buteur de haut niveau. Il faut dire que l’actuel deuxième de Ligue 1, bien parti pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, aura besoin d’une fine gâchette pour rivaliser avec ses adversaires européens. C’est pourquoi le directeur sportif Andoni Zubizarreta penserait au retour de Michy Batshuayi, une rumeur pourtant démentie par l’insider YohZe.

« Tant que Benedetto est là, pas de Michy, a-t-il tweeté. Surtout que AVB aime les attaquants qui participent activement au jeu, ce qui n’est pas vraiment le profil de Michy. Pour le coup, la question ne se pose pas. C'est plus vendeur de dire Michy à l'OM que Grbic qui est régulièrement supervisé. » En effet, Marseille s’intéresserait à l’attaquant de Clermont, auteur de 16 buts et 4 passes décisives en championnat cette saison. Mais la marche entre la Ligue 2 et l’OM ne serait-elle pas trop haute ?

De la concurrence en L1

« Si tu le mets titulaire tout de suite, sûrement. Mais en complément, le temps de s'adapter à l'ambiance marseillaise, non », a répondu le spécialiste mercato, qui a évalué le prix de l’Autrichien. « Ça va dépendre de la concurrence et de sa fin de saison mais minimum 6M€, a-t-il annoncé. Il avait déjà eu des offres cet hiver. » Arrivé l’été dernier et sous contrat jusqu’en 2022, Adrian Grbic (23 ans, 1,88m), deuxième meilleur buteur de L2 derrière le futur Lyonnais Tino Kadewere (19 buts), serait notamment suivi par Reims et Nantes.