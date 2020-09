OM : Un attaquant arrive, Villas-Boas en veut un autre !

Dans : OM.

Comme pressenti depuis le début de la semaine, Luis Henrique va s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille, en échange d’un chèque de 12 ME.

L’ailier brésilien de 18 ans va renforcer le secteur offensif de l’OM et apporter dynamisme et vitesse à une attaque déjà fournie quantitativement avec Thauvin, Payet, Radonjic ou encore Germain et Aké. Néanmoins, ce n’est pas Luis Henrique qui va apporter une solution à André Villas-Boas à la pointe de l’attaque, le futur ex-joueur de Botafogo étant un pur ailier, ou tout au mieux un joueur capable de tourner autour d’un point de fixation. C’est ainsi que selon les informations de L’Equipe, André Villas-Boas espère que Pablo Longoria lui apportera sur un plateau un deuxième joueur offensif d’ici la fin du mercato. Mais un vrai et pur avant-centre, cette fois.

Darwin Nunez était l’une des pistes privilégiées du directeur sportif olympien, mais l’ex-attaquant d’Almeria a posé ses valises au Benfica Lisbonne. L’Olympique de Marseille reste néanmoins actif sur d’autres dossiers, à l’affût de la moindre opportunité afin d’étoffer encore davantage son secteur offensif. Le quotidien national nous apprend par exemple que la piste José Juan Macias (Chivas) n’est pas enterrée. De plus, Pablo Longoria observe les situations de Carlos Fernandez (Séville) et de Myron Boadu (Alkmaar), mais le tarif du Néerlandais de 19 ans risque de faire tiquer Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt. Enfin, le profil d’El Bilal Touré (Reims) plait toujours autant aux décideurs olympiens. Mais le président champenois Jean-Pierre Caillot ne semble pas plus décidé que la semaine dernière à lâcher son petit prodige offensif. Reste maintenant à voir laquelle de ses pistes l’Olympique de Marseille creusera en profondeur afin d’apporter un réel concurrent à Dario Benedetto d’ici le 5 octobre…