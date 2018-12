OM : Un agent décrypte le mercato de l’OM, et ce n’est pas joli

Dans : OM, Ligue 1.

Dans le dur cet automne, l’Olympique de Marseille n’a pas su se renouveler l’été dernier après une saison 2017-2018 enthousiasmante.

Si l’effectif a un peu bougé, le 11 de départ n’a pas varié. La faute à l’arrivée de recrues qui n’ont pour le moment absolument rien apporté à l’équipe. Et pour Yvan Le Mée, agent de joueurs français, il ne faut pas aller chercher les explications bien loin. L’OM a manqué son recrutement en se trompant de cible, ou du moins de calibrage.

« Quand tes recrues sont sur le banc, c'est que tu t'es planté. Là ils ne jouent même pas, donc c'est qu'il y a un souci. La vraie difficulté c'est qu'il y a tellement d'attente qu'ils veulent recruter des joueurs qu'ils ne peuvent pas avoir. Le propre de la qualité d'un bon recrutement c'est d'aller chercher ce que tu peux avoir, le haut de ce que tu peux obtenir. Et là, ils sont sans arrêt sur des joueurs qu'ils ne peuvent pas avoir, et moi j'appelle ça un mercato Panini : j'aime lui, j'aime lui... Mais à la fin, il ne reste que les autocollants. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'Eyraud soit présent sur le recrutement, ce n'est pas son métier et il est meilleur pour d'autres choses. Zubizarreta connaît le foot et a été un grand joueur. Et Rudi Garcia, qu'on le veuille ou non, c'est l'homme fort du club. C'est lui qui a tiré 200 % de cette équipe très moyenne l'année dernière », a prévenu Yvan Le Mée sur RMC. Une déclaration qui met clairement Rudi Garcia et sa volonté de s’occuper de tout, devant ses responsabilités face aux mauvais résultats actuels de l’OM.