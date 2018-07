OM : Un accord ou les tribunaux, J-10 pour l'OM et Bedimo

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En défense, l’OM veut dégraisser. Une mission que Zubizarreta est en train de réussir puisque le directeur sportif a déjà vendu Doria.

Si des joueurs comme Abdennour, Hubocan ou Sertic sont encore dans l’effectif, ce n’est plus le cas d’Henri Bédimo. Mais l’ex-dirigeant du FC Barcelone n’y est pas vraiment pour grand-chose puisque ce dossier dépend plutôt des avocats du club et de Jacques-Henri Eyraud. En effet, l’ancien défenseur de l’OL a été interdit d'entrée à la Commanderie, avant même la reprise de l'entraînement, et une procédure de licenciement a été enclenchée à son encontre.

La raison ? Le Camerounais a ouvert et inaguré une académie au Cameroun en partenariat avec… Montpellier. Ce dimanche, Manu Lonjon a apporté des précisions importantes dans ce dossier. « L’OM et Bédimo ont jusqu’au 8 août pour trouver un terrain d’entente. Passée cette date, la faute sera entérinée et les protagonistes se retrouveront aux Prud’hommes » a expliqué le journaliste de Yahoo Sport. Autant dire que les discussions devraient s’intensifier entre les différentes parties pour éviter d’en arriver à cet extrême…