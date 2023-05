OM : Turpin c'est fini, Marseille n'en veut plus

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Pointé du doigt pour sa prestation lors de Lens-OM à l'occasion de la 34e journée de la Ligue 1, Clément Turpin a été vivement critiqué du côté de Marseille au point même que le club phocéen a sorti un communiqué mardi soir. Et l'arbitre français a encore les oreilles qui sifflent.

S'il est considéré comme l'arbitre français numéro 1 et a été sélectionné pour arbitrer lors de la Coupe du monde au Qatar, Clément Turpin ne fait pas l'unanimité en France. Et il a une nouvelle fois fait parler de lui négativement à l'occasion du match décisif entre Lens et l'OM pour la course à la deuxième place en Ligue 1. Pour les fans de l'Olympique de Marseille, c'est une évidence, l'official a pesé dans le résultat final du match. Interrogé sur cette énorme polémique, Eric di Meco est revenu sur les choix de Clément Turpin à l'occasion d'une émission sur BFM Marseille, mais également sur le fait que cet arbitre ne porte pas réellement bonheur à l'OM lorsqu'il officie.

Di Meco fustige l'arbitrage de Turpin

« Au moment d'analyser le match, tu es aussi obligé d'analyser les faits de jeu, quand tu as deux équipes aussi proches. Et lors de la première demi-heure, les faits de matchs sont contre l'OM. Il y a une période, on pouvait récuser des arbitres. Je pense que ce n'est plus le cas parce que la ligue prend un malin plaisir à nous mettre Mr Turpin à chaque fois qu'il y a un gros match. Il se trouve qu'il nous coûte beaucoup de points. L'action en question, regardons-la froidement. Tu as un défenseur qui est déjà en difficulté lorsqu'il reçoit le ballon, qui se retourne difficilement et qui est battu par un attaquant qui vient au contact et qui est plus malin. Et il y a quelqu'un à la VAR qui dit : ah non, il y a erreur manifeste de l'arbitre central. Comment quelqu'un peut dire qu'il y a une erreur manifeste sur cette action-là ? Turpin était au sifflet de Bayern-City et il nous a fait honte » a avoué l'ancien défenseur français, visiblement très remonté envers Clément Turpin, au sujet du but refusé à Alexis Sanchez. Alors qu'il reste quatre journées avant la fin du championnat, l'OM est deuxième, à deux points de Lens. Ce match a peut-être scellé le sort des Marseillais.