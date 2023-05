OM : Tudor sera viré, un journaliste mise dessus

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Quelques mois après sa nomination l’été dernier, l’entraîneur Igor Tudor pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas l’avis du journaliste Grégory Schneider qui s’appuie sur les méthodes du président Pablo Longoria.

Désormais relégué à cinq points du Racing Club de Lens, à deux journées de la fin, l’Olympique de Marseille peut quasiment dire adieu à la deuxième place de Ligue 1. Le vice-champion de France en titre devra probablement se contenter de la troisième marche du podium. Suffisant pour garantir l’avenir d’Igor Tudor au club phocéen ? Rien n’est moins sûr pour le journaliste Grégory Schneider, persuadé que le président Pablo Longoria ne retiendra pas le Croate aux méthodes autoritaires.

« L'effectif marseillais a deux caractéristiques assez précises sur les joueurs, a commenté le chroniqueur d’Europe 1. D'une part, le niveau est relativement égal, les joueurs se valent à peu près. On peut dire qu'Alexis Sanchez est au-dessus, mais ça on le dit depuis trois-quatre mois, parce que la première partie de saison, qui était bonne, n'était pas non plus phénoménale. Tudor n'a pas besoin d'épargner deux-trois joueurs ou d'en faire des vaches sacrées. Il peut faire tourner à peu près tout le monde. »

« J'étais le premier à penser que Chancel Mbemba était l'homme fort avant la trêve, ça n'a plus été le cas après, il est sur le banc depuis un mois et demi, a rappelé notre confrère. Galtier ne peut pas toucher à Messi, Mbappé, Verratti... Mais lui, il peut prendre à peu près tout le monde, ça ne lui pose pas de problème. Ça lui donne une assise supérieure. Secundo, le Marseille sous Longoria a totalement compressé les temps du football. C'est-à-dire que le temps du football c'est un an. Tout le monde part, tout le monde revient. Bien sûr que Tudor va partir, je mets mon billet dessus. »

Tudor comme Sampaoli ?

« Sampaoli était parti alors qu'il avait fait une saison exceptionnelle, s’est souvenu le journaliste. Quatorze joueurs sont partis, mais ils avaient été remplacés. Il y aura un entraîneur qui saura faire. Il n'a pas besoin de s'ancrer dans la politique locale et dans celle du vestiaire. C'est bonjour, bonsoir : "J'ai besoin de toi, je te prends. Je n'ai pas besoin de toi, salut !" Et la semaine suivante c'est différent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent et ce fonctionnement, on ne le doit pas à Tudor, on le doit à Longoria. » Rappelons que le technicien s'était engagé jusqu'en 2024.