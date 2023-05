OM : Tudor se trompe, Guendouzi le dit haut et fort

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Passé en conférence de presse ce vendredi, Mattéo Guendouzi a confirmé qu’il vivait mal sa situation à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain se dit persuadé de pouvoir aider l’équipe malgré les choix de l’entraîneur Igor Tudor.

Si l’Olympique de Marseille encense Dimitri Payet pour son comportement irréprochable, Mattéo Guendouzi ne reçoit pas les mêmes compliments. Contrairement au capitaine, le milieu polyvalent ne cache pas sa frustration à cause de son statut de remplaçant. La preuve, le vice-champion du monde a confié ses états d’âme au directeur du football Javier Ribalta. Un entretien confirmé par le Marseillais, qui a néanmoins joué la carte du collectif.

« Oui j'ai parlé avec Javier Ribalta. Comme beaucoup de joueurs ont une discussion avec leur directeur sportif, s’est défendu Mattéo Guendouzi. La discussion restera privée. J'ai toujours été quelqu'un de sincère, qui dit les choses en face. C'était une conversation normale. Toujours dans le but d'avancer tous ensemble. Je pense à l'équipe et à nos objectifs plutôt que ma situation personnelle. Je ne ferai jamais passer mon cas avant l'équipe. J'ai régulièrement des discussions avec Ribalta tout comme avec le coach, le président et d'autres membres du club. »

Parmi ces échanges, l’ancien Lorientais se serait-il plaint de son temps de jeu auprès du coach Igor Tudor ? « Non, a-t-il démenti. Je ne réclame absolument rien du tout. J'ai un contrat donc tout ce que je fais c'est pour l'OM. J'ai toujours fait face à mes responsabilités que ce soit sur le terrain ou en dehors. J'ai un engagement et je m'y tiens jusqu'au bout. Je ferai toujours tout pour l'équipe et pour le club. Certes, ce n'est pas facile d'être sur le banc parce que je suis un compétiteur et que j'ai envie d'aider l'équipe au maximum. »

« Je suis forcément une plus-value pour l’équipe »

« Quand tu es sur le banc, tu te sens impuissant. Tu ne peux pas aider tes coéquipiers sur le terrain, a regretté l’Olympien qui s’estime capable de tirer l’OM vers le haut. Quand on a fait appel à moi, j'ai montré que je pouvais beaucoup apporter à l'équipe. Je suis forcément une plus-value pour l'équipe. Il faut continuer de travailler. Si je suis amené à être titulaire ou à rentrer sur le terrain, je donnerai toujours tout. Je vais essayer d'être le plus décisif possible pour l'équipe afin d'aider à accomplir nos objectifs. Donc non, je ne demande rien du tout. Je resterai comme je suis avec mes valeurs et droit dans mes bottes. » Rappelons que le club phocéen espère vendre Mattéo Guendouzi cet été.