OM : Tudor lui en veut, Payet encore une fois humilié

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a remporté une précieuse victoire contre Lyon. Mais encore une fois Dimitri Payet a joué les utilités, et cela commence à sérieusement agacer ceux qui pensent qu'Igor Tudor se venge.

Après une série de mauvais résultats, l’OM savait que le rendez-vous face à l’OL de Laurent Blanc, dimanche soir au Vélodrome, avait une importance cruciale. Et même si le match a globalement été très terne, Marseille a assuré l’essentiel en s’imposant contre Lyon et en repartant de l’avant en Ligue 1. Cependant, encore une fois, Dimitri Payet n’est entré qu’en fin de match, en remplaçant Jordan Veretout (84e) et cela a mis sur les nerfs de pas mal de monde, notamment parce que contre Tottenham, en Ligue des champions, Igor Tudor avait oublié le joueur réunionnais et avait ensuite admis s’être planté avec ce choix. Premier à ouvrir le feu, Bertrand Latour a vite dégainé contre l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. « Il se moque du monde et surtout de Payet, le Tudor. « J’ai fait une erreur » mardi. Résultat, il recommence la même chose le dimanche. 2ème période indigente de l’OM et Payet aura 5 minutes », fulminait le journaliste de la chaîne L’Equipe. Et pour Nabil Djellit, il est temps que le technicien phocéen change d’attitude.

Payet victime d'un règlement de compte à l'OM

🗣️ @SashaBeckermann : "Il rentre, il y a deux occasions. Il a encore des choses à apporter."

🗣️ @Nabil_djellit : "Tudor s'est foutu de sa gueule. Il l'a fait rentrer 5 min ! J'ai des regrets."

Sur Europe 1, le journaliste estime qu’Igor Tudor fait encore payer à Nabil Djellit la phase de préparation durant laquelle des joueurs s’étaient plaints en interne de ses méthodes. « Il y a plus que jamais un débat sur Dimitri Payet. Je suis désolé de le dire comme cela, mais Igor Tudor s’est encore foutu de sa gueule. Il le fait entrer 5 minutes contre l’OL, alors qu’en plein milieu de semaine, il nous avait expliqué qu’il aurait dû le faire entrer avant contre Tottenham. Je m’attendais à ce qu’il ne soit pas titulaire, car il n’enchaîne pas les matchs, il n’a pas de rythme et c’est un match à haute intensité face à Lyon, mais je pensais que Payet allait jouer au moins 30 minutes pour gérer le résultat. L’OM avait besoin de quelqu’un qui met le pied sur le ballon, qui sait fluidifier le jeu, et Dimitri Payet sait le faire. Là, on a toujours l’impression que Tudor est dans le règlement de comptes. Là, fait jouer Payet 6 minutes, Gerson, autre disgracié, lui c’est carrément à la 90e qu’il entre. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de fédérer un groupe et rassembler toutes les forces pour les échéances », a confié Nabil Djellit.