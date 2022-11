OM-OL : Marseille s'adjuge l’Olympico avec un Gigot saignant

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

14e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais : 1-0.

But : Gigot (43e) pour l’OM.

Dans un Olympico toujours aussi bouillant au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a réussi à battre l’Olympique Lyonnais grâce à un but de Samuel Gigot (1-0).

Éliminé de la Coupe d’Europe à cause de sa cuisante défaite contre Tottenham cette semaine au Vélodrome, le club phocéen voulait se racheter devant son public pour ce gros rendez-vous du championnat de France. Après un début de match équilibré, Alexis Sanchez se procurait la première grosse occasion de la rencontre, mais le Chilien était contré in-extremis par Tagliafico (13e). Par la suite, l’OM continuait de pousser jusqu’à être récompensé avant la pause. Sur un corner tiré côté gauche par Veretout, Gigot trompait effectivement Lopes d’une tête décroisée pour ouvrir le score et faire chavirer le Vélodrome (1-0 à la 43e). Dans la foulée, Pau Lopez permettait à son équipe de garder son avantage en claquant un coup-franc de Caqueret (45e+2).

⏱ 45’⎪#OMOL 1️⃣-0️⃣



Auteurs d'un bon premier acte, nos Olympiens rentrent au vestiaire avec un but d'avance👌🔵⚪️



Rendez-vous dans 15 minutes !💪 pic.twitter.com/V2g5kOYyvI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 6, 2022

Au retour des vestiaires, Laurent Blanc tentait de réveiller son équipe en opérant un double changement avec les sorties d’Aouar et de Dembélé (46e), mais l’OL se montrait trop timide avec Toko Ekambi (63e), Lacazette (73e, 89e), Reine-Adélaide (76e) ou Cherki (90e+2). Ce qui permettait aux Phocéens, proches du 2-0 via Guendouzi (88e), de filer vers la victoire dans cet Olympico, une nouveauté depuis 2019.

🔚 C’est terminé au Stade Vélodrome.



Nos Lyonnais s’inclinent sur la plus petite des marges (1-0) 🔴🔵



Il faudra rebondir vendredi prochain à la maison face à Nice, pour le dernier match avant la Coupe du Monde 👊#OMOL pic.twitter.com/v2gVWfzxoC — Olympique Lyonnais (@OL) November 6, 2022

Grâce à ce succès, le premier pour l’OM en L1 depuis septembre, le groupe d’Igor Tudor remonte à la quatrième place et revient à une unité du podium et de Rennes. Les Gones de Laurent Blanc, eux, rechutent après deux victoires de suite et restent huitièmes, à sept points de l'OM et des places européennes…