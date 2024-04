OM ‍: Tudor de retour pour relancer Marseille

Dans : OM.

Privé de plusieurs titulaires, Jean-Louis Gasset pourrait ressortir une vieille recette d’Igor Tudor pour le déplacement à Lisbonne avec une défense à trois composée de Balerdi, Gigot et Mbemba.

Quelle équipe pour l’Olympique de Marseille contre le Benfica Lisbonne, jeudi soir en quart de finale aller de l’Europa League ? Les supporters olympiens se posent la question… Jean-Louis Gasset aussi. Et pour cause, l’entraîneur de l’OM est privé de nombreux joueurs entre les blessés (Rongier, Clauss, Sarr, Meïté) et ceux qui ne sont pas qualifiés en coupe d’Europe (Onana, Garcia, Gueye). Plusieurs options sont sur la table, notamment celle d’un 4-4-2 en losange dans lequel Moumbagna serait associé à Aubameyang.

Mais pour Le Phocéen, l’entraîneur de 70 ans serait bien inspiré de ressortir une bonne vieille recette d’Igor Tudor, d’autant qu’il dispose des joueurs pour cela. Le site pro-OM milite pour le retour d’une défense à trois avec Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Chancel Mbemba, les trois joueurs qui animaient la défense marseillaise au sein du 3-4-2-1 de celui qui est désormais l’entraîneur de la Lazio Rome. Inutile de rappeler que cela fonctionnait plutôt bien puisque sous la houlette du technicien croate, l’OM a terminé sur le podium de la Ligue 1.

« C'est l'une des raisons d'espérer un peu que l'OM ne prenne pas l'eau ce jeudi à Lisbonne et puisse rester en vie avant le match retour de jeudi prochain à Marseille. Chancel Mbemba a des chances d'être de retour dans le onze de départ. Que ce soit dans une défense à trois ou au poste d'arrière droit, le Congolais sera associé à Samuel Gigot et Leonardo Balerdi. Un trio dont les statistiques sont très bonnes lorsqu'ils jouent ensemble. Il faut dire que les trois hommes sont des coéquipiers de longue date désormais, puisque Samuel Gigot et Chancel Mbemba ont rejoint Leonardo Balerdi dans l'effectif en juillet 2022 » rappelle Le Phocéen avant de conclure. « Ils ont été titularisés ensemble à 15 reprises lors de la saison 2022-2023, pour un taux de victoires très élevé avec 66,6 % de matchs remportés (10 sur 15) ! Lorsqu'ils n'ont pas été alignés ensemble, l'équipe d'Igor Tudor n'a remporté que 51,5 % de ses rencontres » peut-on lire. Des statistiques très parlantes qui pourraient pousser Jean-Louis Gasset à reconduire ce trio lors du match face à Benfica jeudi soir. La question est surtout de savoir dans quelle animation les trois défenseurs centraux de l’OM seront alignés et pour l’instant, le flou est épais à ce sujet même si du côté de l’Equipe, on s’est déjà mouillé en misant sur un 4-4-2.