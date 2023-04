OM : Tudor accuse une star de « ne pas assez travailler »

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a perdu gros en faisant match nul contre Montpellier puisque Lens lui est passé devant. Igor Tudor va devoir serrer les boulons, et l'entraîneur phocéen a déjà quelques joueurs dans le collimateur.

Pablo Longoria connaît l’importance qu’a pour l’Olympique de Marseille une qualification certaine pour la prochaine Ligue des champions. Et ce premier week-end d’avril 2023 semble mal se goupiller pour l’OM, qui après s’être contenté d’un point vendredi au Vélodrome, a vu les Lensois gagner à Rennes et les dépasser au classement de Ligue 1. Et même si le club phocéen ne croit plus au titre de champion de France, un succès parisien contre l’OL serait le coup fatal à ce doux rêve. Même s’il n’y a pas danger pour Igor Tudor, ce dernier a bien compris qu’il faut impérativement que Marseille finisse dauphin du PSG sous peine d’être lui-même en danger. Et pour secouer son vestiaire, l’entraîneur croate a bien l’intention de ne pas se laisser abuser. C’est ainsi qu’il aurait un joueur dans le collimateur, Jonathan Clauss.

Clauss ne bosse pas assez, Tudor se fâche

Même si vendredi soir, après la copie très anonyme rendue par l’international tricolore, Igor Tudor n’avait pas voulu s’attaquer à son effectif, selon les révélations du quotidien sportif, Jonathan Clauss serait actuellement sur la sellette. Objet du mécontement du coach de l’OM, l’engagement quotidien du latéral. Baptiste Chaumier explique que « l’attitude de Clauss irrite le staff de l’Olympique de Marseille ces derniers temps », et qu’Igor Tudor le « suspecte de ne plus assez travailler à l’entraînement », l’ancien Lensois ayant été même été fermement rappelé à l’ordre par son entraîneur qui n’apprécie pas du tout ce genre de comportement, lui qui veut une implication totale et permanente de la totalité de son groupe. La situation serait donc très tendue entre Tudor et Clauss, et si l’on ajoute à cela l’énorme choc encaissé par le joueur en apprenant qu’il n’irait pas au Mondial avec l’équipe de France, on aboutit à cette situation très compliquée. Mais le coach marseillais a tout de même tapé du poing sur la table après un match récent.

L'OM veut des joueurs motivés

L’Equipe explique que les critiques émises par Jonathan Clauss après le match contre Strasbourg il y a trois semaines, ce dernier ayant regretté la gestion des remplacements durant la rencontre, n’ont pas du tout été du goût d’Igor Tudor. Et l'ancien coach de Vérone a recadré fermement son défenseur. Clauss a bien compris que ce genre d’attitude pourrait rapidement lui valoir de s’installer durablement sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille, son entraîneur n’ayant aucun état d’âme à sanctionner ceux qui ne filent pas droit. D'autant plus que comme il l'a rappelé cette semaine, Igor Tudor peut compte sur le soutien sans faille de Pablo Longoria, qui ne prendra jamais position en faveur d'un joueur contre son entraîneur.