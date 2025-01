OM ‍: Trois transferts au menu, Longoria va ravir De Zerbi

Dans : OM.

La signature de Luiz Felipe à l’OM ne marque pas la fin du mercato hivernal dans la cité phocéenne. Encore au moins trois transferts sont espérés pour ravir Roberto De Zerbi et lui offrir le meilleur effectif possible.

Samedi en fin d’après-midi, les supporters de l’Olympique de Marseille ont appris à la surprise générale la signature imminente de Luiz Felipe. Libre après la résiliation de son contrat à Al-Ittihad, où il a passé 18 mois, l’ancien joueur de la Lazio Rome ou encore du Bétis Séville va renforcer la défense centrale marseillaise même si selon L’Equipe, l’international italien ne sera pas prêt avant fin janvier. Ce renfort est tout de même de taille pour Roberto De Zerbi, qui souhaitait un défenseur central droitier pour concurrencer Balerdi dans l’axe et Murillo en tant que central droit.

Cette arrivée ne marque pas pour autant la fin du mercato hivernal dans la cité phocéenne. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont toujours au travail pour réaliser quelques retouches. Au total, trois transferts pourraient encore voir le jour selon les informations de La Provence. Deux départs sont espérés d’ici le 31 janvier, ceux de Lilian Brassier, convoité par Rennes et Nice ainsi que de Bamo Meïté, qui fait l’objet d’intérêts chez les clubs de bas de classement tels que Nantes et Montpellier. Après la venue de Luiz Felipe, l’idée est clairement de se débarrasser de plusieurs défenseurs pour éviter l’embouteillage.

Encore deux départs et une arrivée en défense ?

Des départs sont d’autant plus urgents que l’OM n’a pas fini de recruter en défense puisque le quotidien régional l’affirme dans ses colonnes, Pablo Longoria veut encore recruter un latéral (ou piston) polyvalent. A ce poste, plusieurs noms ont fuité depuis le début du mercato : Danilo mais également Nicola Zalewski. Samedi, le compte La Tribune OM sur X expliquait par ailleurs que Marseille continuait de discuter avec deux joueurs dont l’identité n’a pas filtré à ce poste. Le mercato d’hiver réserve donc encore plusieurs surprises aux dirigeants olympiens et qui sait, si l’opération dégraissage se déroule mieux que prévu, Roberto De Zerbi aura peut-être le droit à un renfort de plus pour fêter dignement le passage à la nouvelle année.