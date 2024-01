OM ‍: Trois possibles recrues, Longoria fait durer le suspense

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un latéral gauche supplémentaire, l’Olympique de Marseille a fait de Quentin Merlin sa priorité. Mais les discussions avec le FC Nantes semblent encore stagner. Ce qui oblige le président marseillais Pablo Longoria à étudier deux autres alternatives.

Confronté au refus catégorique du Stade Rennais pour Adrien Truffert, l’Olympique de Marseille a apparemment tourné la page. Le club phocéen, qui a déjà recruté le Suisse Ulisses Garcia, s’est trouvé une nouvelle cible prioritaire pour le poste de latéral gauche. La direction olympienne s’active depuis plusieurs jours sur la piste Quentin Merlin. Le Nantais n’est pas insensible à l’intérêt marseillais, et ses dirigeants ne ferment pas la porte à son départ, du moins à condition d’attirer son remplaçant (Massadio Haïdara ?).

🚨🇫🇷🇲🇱 ⚪️🔵 🟡🟢 #Ligue1 |



✅️ Quentin Merlin est 🆗️ avec l'OM mais attend le GO de Nantes pour partir ✈️



✅️ Massadio Haïdara est 🆗️ avec le FC Nantes mais attend le GO de Lens pour partir ✈️



⏳️ Lens multiplie les pistes à gauche



Avec @sebnonda



👋 @MohamedTERParis pic.twitter.com/nK5MBh4DyS — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 25, 2024

En tout cas, rien n’est confirmé à l’heure actuelle. Une situation qui oblige Pablo Longoria à envisager deux autres plans. « Quentin Merlin ? Je n'aime pas parler publiquement des joueurs sous contrat avec d'autres clubs, ce serait un manque de respect, surtout en ce moment, a répondu le président de l’OM. Ce sont des situations où tout dépend de la volonté du joueur, de la volonté des autres clubs. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on travaille en parallèle sur trois joueurs pour être bien préparés dans les différentes circonstances. »

Un mercato compliqué pour Longoria

« Il reste une semaine avant la fin du mercato. On travaille sur différentes possibilités. C'est vrai, je peux dire qu'il y a eu des conversations entre clubs au sujet de Merlin. Je n'aime pas trop entrer dans les détails parce que je considère que c'est un manque de respect. Au moment où il y a des discussions entre clubs, je peux le confirmer. Mais c'est vrai que les circonstances du mercato, surtout dans ce moment où il n'y a pas beaucoup d'activité chez les différentes équipes en Europe, les opérations sont de plus en plus difficiles à faire », a constaté Pablo Longoria, spécialiste de la dernière ligne droite des périodes de transfert.