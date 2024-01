OM ‍: Trois arrivées en deux jours, Longoria est bouillant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les deux derniers jours du mercato risquent d’être bouillants à l’OM, qui ne s’interdit pas de recruter encore deux à trois joueurs dans les 72 heures à venir. Le grand chamboule-tout de Pablo Longoria n’est donc pas terminé.

L’Olympique de Marseille a déjà été très actif lors de ce mercato hivernal avec les signatures de Quentin Merlin, Faris Moumbagna, Jean Onana et Ulisses Garcia. On pourrait penser que Pablo Longoria et Mehdi Benatia allaient s’arrêter là, mais ce n’est à priori pas le cas. En effet, l’OM devrait encore être actif lors des deux derniers jours de ce mercato hivernal. A en croire les informations de La Provence, du mouvement est encore à prévoir au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso puisque deux à trois joueurs pourraient encore rejoindre les rangs de l’Olympique de Marseille d’ici jeudi soir, date de clôture du mercato hivernal. Un ailier et un attaquant sont ciblés par l’état-major du club phocéen en plus d’un latéral droit en cas de départ de Jonathan Clauss.

Lundi soir, Foot Mercato et L’Equipe ont surpris tout le monde en annonçant que Pablo Longoria avait ouvert la porte à un départ du latéral droit français en accord avec Mehdi Benatia et Gennaro Gattuso, l’état-major de l’OM remettant en cause l’investissement du joueur, qu’ils soupçonnent de se ménager en vue de l’Euro avec l’Equipe de France. Les potentielles arrivées dans le secteur offensif ont en revanche de quoi interloquer car même après le départ de Vitinha -en passe d’être officialisé au Genoa-, l’attaque est encore fournie avec Correa, Aubameyang, Moumbagna, Sarr, Ndiaye ou encore Harit et Mughe. Alors que l’OM avait récemment des vues sur Ludovic Blas ou encore Giovanni Reyna, il sera très intéressant de voir quels joueurs offensifs seront recrutés par l’actuel 7e de Ligue 1 d’ici la fin du mercato. D’autant que les informations de La Provence sont différentes de celles de RMC, qui affirmait lundi soir que Vitinha ne sera pas remplacé en cas de départ vers le Genoa dans les heures à venir.