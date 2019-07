OM : Très fort mais trop cher, Strootman éjecté par Eyraud

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille validait la vente d’André-Franck Zambo-Anguissa à Fulham pour 30 ME.

Economiquement, le transfert du Camerounais était assurément une bonne affaire pour Marseille. Mais le club phocéen s’est peut-être trompé sur son remplacement, en misant une somme quasiment identique sur Kevin Strootman, lequel perçoit un salaire colossal en Provence avec près de 500.000 euros par mois. Dans les colonnes de L’Equipe, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud a confirmé la tendance, en indiquant que le salaire du Néerlandais n’était plus en adéquation avec la politique salariale du club.

Dès lors, un départ au mercato semble envisageable pour celui dont les qualités et l’état d’esprit sont tout de même loués par le boss de l’OM. « Kevin est un très grand joueur avec un état d'esprit irréprochable mais, économiquement, c'est un joueur de Ligue des champions. Il faut qu'on s'ajuste à la nouvelle donne, et on le fera » a indiqué le président, rappelant au passage que personne n’était intransférable à Marseille. « Quel club peut dire que la porte est fermée quand il reçoit une offre qu'il ne peut pas refuser ? La porte peut s'ouvrir à tout moment, dans le foot moderne ». Autant de messages qui ne rassureront sans doute pas les supporters, lesquels attendent désespérément la première recrue de l’été.