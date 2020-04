OM : Transfert, salaire, les détails de l'opération Slimani dévoilés

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1 avant l’interruption des compétitions, l’OM a toutes les chances d’accrocher une place en Ligue des Champions.

Afin de défendre au mieux ses chances en coupe d’Europe la saison prochaine, le club olympien devra obligatoirement se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Et pour cause, la venue d’un attaquant capable de suppléer voire même de concurrencer Dario Benedetto semble indispensable et dans cette optique, un buteur de Ligue 1 plaît énormément à Andoni Zubizarreta et à André Villas-Boas. Selon les informations du journal A-Bola, il s’agit d’Islam Slimani, prêté cette saison par Leicester à l’AS Monaco.

Malgré des statistiques très intéressantes cette saison en Ligue 1 (9 buts, 7 passes décisives), l’international algérien ne devrait pas être conservé par le club de la Principauté à l’issue de la saison. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qui souhaite profiter de l’occasion pour recruter celui que Leicester souhaitera vendre pour un prix avoisinant les 10 ME lors du mercato estival. Une indemnité correcte au vu de la qualité du joueur, mais qui pourrait dangereusement grimper puisque Burnley et le Sporting Lisbonne sont également sur les rangs.

Mais le principal obstacle pour l’Olympique de Marseille dans ce dossier risque d’être le salaire d’Islam Slimani. Et pour cause, l’Algérien perçoit actuellement 380.000 par mois, ce qui risque sérieusement de compliquer la tâche de l’OM, en proie à de grosses difficultés financières et qui n’a certainement pas l’intention d’offrir un tel salaire à un joueur de 31 ans. Jacques-Henri Eyraud peut toutefois se rassurer, Burnley et le Sporting ne sont pas non plus disposés à offrir un tel salaire à Islam Slimani. L’international algérien va donc devoir consentir à un gros effort financier s’il veut rebondir loin de Leicester la saison prochaine. Le projet de l’Olympique de Marseille, un club de Ligue 1 probablement qualifié pour la Ligue des Champions, pourrait le séduire…