Mercato : Slimani et Monaco, déjà le divorce ?

Dans : Monaco.

Agacé de son statut à Monaco, Islam Slimani pourrait quitter la Ligue 1 après seulement six mois. Un club est déjà à l'affût.

Prêté en août dernier par Leicester à l’AS Monaco, Islam Slimani commence à sérieusement s’agacer de sa situation en Principauté, au point même que son départ lors de ce mercato d’hiver n’est pas impossible. Car si l’international algérien a rapidement été adopté à Monaco avec 6 buts et 8 passes décisives, l’attaquant de 31 ans est ensuite rentré dans le rang, au point même que Leonardo Jardim en fasse un remplaçant de luxe en fin d’année. Et le départ du coach portugais et son remplacement par Robert Moreno n’a rien changé dans ce statut, Islam Slimani restant sur le banc samedi dernier en Coupe de France face à Reims.

La Premier League n'a pas oublié Slimani

Une situation qui perturbe et agace le joueur prêté par Leicester. Au point que selon L’Equipe, si l’entourage du joueur algérien reste zen, les agents d’Islam Slimani sont prêts à bondir si une belle offre arrive d’ici la fin de ce mois de janvier. Et justement, Aston Villa vient de prendre contact avec le clan Slimani afin de connaître son intérêt pour un retour anticipé en Premier League. Pour l’instant, Monaco n’a pas été consulté, mais cela pourrait rapidement changer, surtout si Robert Moreno continue à se passer de l’attaquant des Fennecs.