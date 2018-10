OM : Tout casser à l'OM et faire l'Euro, c'est le plan de Payet

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Auteur d’un début de saison très intéressant à l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a été récompensé par Didier Deschamps, qui a fait appel à lui en remplacement de Nabil Fekir, blessé. Et maintenant qu’il a retrouvé Clairefontaine, le capitaine phocéen n’a plus l’intention de lâcher sa place. Interrogé par le site officiel de la Fédération Française de Football, le Réunionnais a confié que désormais, son objectif était de continuer à performer avec Marseille pour prétendre à une place dans le groupe pour l’Euro 2020.

« Je suis très content, très heureux. Cela fait du bien de revenir au château. Faire partie de l’équipe de France ce n’est pas donné à tout le monde. Quand on joue au haut niveau on y pense tous les jours. C’est quelque chose qui nous tient à cœur. J’ai encore quelques années à donner à l’équipe de France. J’ai encore envie de vivre des moments comme on en a vécu auparavant. Un an c’est long, surtout quand on a eu des blessures. Ça me manquait… L’Euro 2020 ? Je ne sais pas on verra, mais je vais mordre dedans dès qu’on fera appel à moi. Bien évidemment ça dépendra de ce que je peux apporter à l’équipe et de ce que je fais en club mais je ne me fixe pas de limite sur mon avenir en Bleus » a lâché Dimitri Payet, dont l'ambition ne déplaira certainement pas à Didier Deschamps. Bien au contraire…