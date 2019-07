OM : Thauvin vendu au mercato, coup de théâtre à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ces deux derniers jours, La Provence insiste sur l’intérêt du FC Valence à l’égard de Florian Thauvin. Indiscutablement, le 4e du récent championnat d’Espagne est le courtisan n°1 de l’international tricolore, lequel est actuellement blessé à la cheville. Ce lundi, le conseil d’administration du FC Valence se tient et l’attaquant de l’Olympique de Marseille est au cœur des débats. Reste que selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo et par Marca, un coup de théâtre est totalement possible dans cet important dossier du mercato européen.

Et pour cause, l’avenir du directeur sportif Mateu Alemany fait grand bruit en Espagne. En désaccord avec le propriétaire Peter Lim sur la gestion du club, le dirigeant valencian pourrait faire ses valises… et remettre en cause le dossier Florian Thauvin. Car au sein du club Ché, Mateu Alemany est clairement le grand défenseur de l’Orléanais, celui qui pousse en interne pour son recrutement. Son départ remettrait en cause ce dossier, et pourrait permettre à Marseille de conserver son arme offensive n°1. Ce qui ne devrait pas déplaire à André Villas-Boas. Beaucoup plus en revanche, à son président Jacques-Henri Eyraud, lequel aimerait boucler au moins une grosse vente d’ici la fin du mercato après avoir déjà vendu Clinton Njie et Lucas Ocampos.