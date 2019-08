OM : Thauvin vendu au mercato, c’est non à 90 % !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dans le viseur du FC Valence, qui s’apprête à vendre Rodrigo à l’Atlético de Madrid pour près de 60 ME au mercato, Florian Thauvin est toujours un joueur de l’Olympique de Marseille. Et ce mercredi en conférence de presse, André Villas-Boas a clairement indiqué qu’il comptait sur le meilleur buteur phocéen pour la saison à venir. D’autant que selon le coach portugais, Valence ne sera pas enclin à lâcher les 50 ME exigés par l’Olympique de Marseille dans ce dossier. Ce qui fait dire à André Villas-Boas que Florian Thauvin a 90 % de chances de rester en Provence.

« Je pense que Florian Thauvin sera Marseillais au mois de septembre, car peu de clubs sont capables de payer la somme pour un joueur de cette dimension. Rodrigo va partir à l'Atletico Madrid, mais je ne pense pas que Valence dépensera 50 millions pour Florian Thauvin. Je suis tranquille. J'espère qu'il va bien récupérer. On l'attend avec impatience. On espère qu'il sera là pour Nice. Je suis sûr à 90% qu'il sera disponible. On verra, tout peut se passer sur le mercato, mais le marché anglais est déjà fermé. Florian Thauvin est fondamental pour que nous atteignons nos objectifs. Il a marqué seize buts l'an dernier et huit passes décisives, on a besoin de lui et qu'il revienne le plus vite possible dans l'équipe » a indiqué l’entraîneur marseillais, confirmant par ailleurs son forfait pour le match à Nantes et son retour probable pour la troisième journée, à Nice.